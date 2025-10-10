La Candelaria contará con baños públicos, para complementar el espacio recreativo y de turismo religioso

Plaza La Candelaria de Caracas contarán con sanitarios públicos como complemento a este espacio de recreación para los caraqueños Credito: Archivo

En la plaza La Candelaria, en Caracas, serán instalados baños públicos como parte de la remodelación que se realiza en el lugar para transformarlo en un espacio turístico religioso, en honor a los santos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La información la dio a conocer la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez, durante la Operación Caracas Sonríe. "Era una necesidad; allí reposan los restos del doctor José Gregorio, y cada día más personas se sumarán a este lugar", afirmó.

Anunció que también instalarán kioscos para los vendedores de artículos religiosos que pernoctan en las cercanías de la iglesia.

La obra se está llevando a cabo para satisfacer la necesidad de servicios en la zona, especialmente en un lugar que alberga los restos del doctor José Gregorio Hernández.

La mayoría de los caraqueños ven con buenos ojos esta iniciativa y esperan que se construyan más sanitarios por toda la ciudad y así acabar con los malos olores como el de orine, y ayudará a que la gente reciba un tratamiento más humano al recibir este tipo de servicios tan necesarios en cualquier gran ciudad. Además se espera a que esto contribuya a que algunos caballeros dejen los malos hábitos de hacer sus necesidades a plena luz pública delante de todo el mundo sin ningún tipo de pudor.

Y se espera que los baños públicos cumplan con el debido mantenimiento y no sean abandonados como muchas obras que comienzan muy bien y a lo largo del tiempo se convierten en espacios ruinosos e inservibles para la ciudadanía. Por eso los caraqueños y caraqueñas reciben con gusto este beneficio para la comunidad.