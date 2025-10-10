(VIDEO) Gran Misión Vuelta a la Patria: Migrantes retornan a Venezuela desde México

Un nuevo grupo de migrantes venezolanos retornará al país este jueves mediante la Gran Misión Vuelta a la Patria. El anuncio fue realizado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

Durante su programa «Con el Mazo Dando», Cabello confirmó la llegada de un vuelo adicional desde México. Destacó que esta iniciativa es una orden directa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es «el único que ha ordenado viajes por todos lados» de este plan.

En su alocución, el vicepresidente se refirió a las condiciones de los migrantes en el exterior. Señaló que en Estados Unidos son perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una institución que, a su juicio, «no escucha razones por quien odia».

Asimismo, criticó a los sectores opositores que, en su opinión, promovieron la migración y ahora han permanecido en silencio frente a la situación de vulnerabilidad que enfrentan sus connacionales en distintas partes del mundo.

Al momento de su arribo a territorio venezolano, los retornados reciben un apoyo integral por parte de los órganos de seguridad ciudadana. Este incluye asistencia logística para facilitar su reintegración a la vida productiva y familiar en el país.

La Gran Misión Vuelta a la Patria tiene como objetivo fundamental ofrecer apoyo y estímulo a aquellos venezolanos que, de manera voluntaria, desean regresar a casa. La misión actúa en respuesta a la situación de vulnerabilidad que muchos enfrentan en el extranjero, reafirmando el compromiso de recibirlos en su patria.