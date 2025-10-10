(VIDEO) 20 lesionados y más de 30 casas colapsadas tras rotura de tubo matriz en El Hatillo

10-10-25.-Emergencia en El Hatillo. Durante la mañana de este jueves 9 de octubre se produjo la rotura de una tubería matriz de 30 pulgadas en el sector La Toma, municipio El Hatillo, estado Miranda, que dejó un total de 30 viviendas colapsadas, al menos 20 lesionados y varias personas desalojadas.De acuerdo a lo informado por el alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, evacuaron a al menos 160 personas de la zona, entre los cuales hay dos mujeres embarazadas y 14 menores de edad. Agregó que los heridos sufrieron lesiones leves.Ante esta emergencia en la referida circunscripción, habilitaron la sede de la alcaldía como centro de acopio para todo aquel que quiera colaborar para atender a las personas que perdieron sus enseres.“Aquel que pueda ayudar, puede hacernos llegar agua, alimentos no perecederos, artículos para bebes, de higiene personal (…) Hago un llamado a la solidaridad”, dijo Melena.Varias comisiones de Bomberos del Distrito Capital, Protección Civil El Hatillo y Miranda, Policía Municipal (Polihatillo), PoliMiranda, Guardia Nacional y representantes de la Gobernación de Miranda se mantienen desplegadas.