Exigen justicia para Eleazar Aguilera, boxeador venezolano quien falleció tras estar desde abril en coma

La mañana de este miércoles se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del boxeador venezolano Eleazar Aguilera, luego de que estuviera desde abril luchando por su vida en estado de coma.

Esta información fue confirmada por familiares y allegados del púgil de 29 años, quien había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo la noche anterior de ser internado, el pleito fue realizado en las instalaciones de Terraza Vip Sport en Macuto, estado La Guaira.

La última pelea de Eleazar

El combate generó polémica e indignación entre los aficionados y allegados de Aguilera, puesto que en su pelea, el rival, Romen Brito resultó ganador tras propinar reiterados golpes presuntamente ilegales a Eleazar, quien se desvaneció en pleno choque, exactamente en el octavo asalto.

Aguilera estuvo inconsciente por un par de minutos arriba del ring y el cuerpo médico, bomberos y paramédicos le ofrecieron primeros auxilios para estabilizarlo, sin embargo, fue llevado de emergencia a un centro de salud del estado La Guaira, para atender su cuadro de descompensación.

Exigen justicia para el boxeador

A través de las red social Instagram hay una cuenta denominada @justiciaparaeleazar en la que la boxeadora criolla Esarlet Cassiani aparece en un video mostrando su descontento por lo sucedido con el peleador y expresó: "Hoy murió ese chico noble que solo quería un futuro. Nadie habló porque no era famoso".

Hasta el momento no se ha pronunciado ninguna autoridad deportiva o del boxeo nacional sobre el lamentable fallecimiento de Eleazar Aguilera, quien hasta el día de ese duro combate ostentaba marca inmaculada de 8-0.