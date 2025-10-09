Michel El Asmar, artista venezolano gana el concurso L. Ronald Hubbard ilustradores del Futuro en Hollywood

HOLLYWOOD, CA – El ilustrador Michel El Asmar, originario de Caracas, Venezuela, ha sido oficialmente anunciado como el ganador del Concurso L. Ronald Hubbard Ilustradores del Futuro. Este prestigioso reconocimiento, que celebra su 42.ª edición, otorga al artista un viaje con todos los gastos pagos a Hollywood para participar en un taller magistral de una semana, asistir a la ceremonia de premios y ver su obra publicada en el volumen 42 de la aclamada antología internacional L. Ronald Hubbard Presenta Escritores del Futuro.

Tras el lanzamiento en 1982 de su novela de ciencia ficción superventas, Campo de Batalla: La Tierra , aclamada internacionalmente, escrita para celebrar sus 50 años como escritor profesional, L. Ronald Hubbard creó Escritores del Futuro ( writersofthefuture.com ) en 1983 para brindar a los aspirantes a escritores de ficción especulativa un medio para obtener ese merecido descanso. Debido al éxito del Concurso Escritores del Futuro, cinco años después se inauguró el Concurso Ilustradores del Futuro.

En los 36 años del Concurso Ilustradores del Futuro, ha habido 418 ganadores. Los ganadores anteriores del Concurso de Ilustración han producido más de 6800 ilustraciones, 390 cómics, han adornado 700 libros y álbumes con su arte, y han contribuido visualmente a 68 programas de televisión y 40 películas importantes.

Así mismo, en 41 años del Concurso Escritores del Futuro, ha habido 571 ganadores y finalistas publicados. Los ganadores anteriores del Concurso de Escritura han publicado 2000 novelas y casi 6300 relatos cortos. Han producido 36 best-sellers del New York Times y sus obras han vendido más de 60 millones de ejemplares.

El concurso es uno de los certámenes más longevos y reputados en el ámbito de la escritura e ilustración de ficción especulativa, juzgado por un panel de algunos de los nombres más destacados del género. Entre los jueces del concurso Ilustradores del Futuro se encuentran figuras como Bob Eggleton, galardonado con 11 premios Chesley y 9 premios Hugo; Larry Elmore, reconocido por sus portadas para Dungeons & Dragons; y Rob Prior, artista de cómics para Spawn y Heavy Metal.

La ceremonia de premiación, que se celebrará en Hollywood, reconocerá también a los ganadores del Concurso de Escritores. Desde su creación, ambos certámenes han producido 41 volúmenes antológicos y han otorgado más de un millón de dólares en premios en efectivo y regalías, consolidándose como el vehículo más exitoso para el talento creativo emergente en la ficción especulativa.