Las autoridades mexicanas dicen que arrestaron a un presunto líder local de la banda venezolana Tren de Aragua

En la foto se ve a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, quien es señalado como el "líder y principal operador" del Tren de Aragua en México por las autoridades de seguridad mexicanas. Credito: Cortesía del Gabinete de Seguridad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2025-- La Secretaría de Seguridad Pública de México informó el sábado la detención de un presunto líder local de la banda Tren de Aragua en la Ciudad de México.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Nelson Arturo "N", de 29 años, descrito como el líder y principal operador del grupo criminal transnacional en el país. Las autoridades indicaron que era buscado por múltiples cargos, pero, de acuerdo con la ley mexicana, no se divulgan los apellidos de los sospechosos.

Tren de Aragua se originó en Venezuela hace más de una década, en una prisión infamemente anárquica con criminales empedernidos en el estado central de Aragua. La banda se ha expandido en los últimos años, ya que más de 7.7 millones de venezolanos huyeron de la crisis económica y migraron a otros países latinoamericanos o a Estados Unidos.

El gobierno de Trump declaró al grupo como una organización terrorista. Las autoridades estadounidenses han culpado constantemente a la banda de ser la causa de la violencia y el tráfico ilícito de drogas que azotan algunas ciudades estadounidenses.

Trump ha repetido su afirmación –contradicha por una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada– de que el Tren de Aragua está operando bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El tamaño de la banda no está claro. Países con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, como Perú y Colombia, han acusado al grupo de estar detrás de la violencia en la región. El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que ordenó otro ataque contra una pequeña embarcación a la que acusó de transportar drogas en aguas venezolanas, ampliando así lo que la administración Trump ha declarado como un "conflicto armado" con los cárteles.

Hasta el momento, al menos tres de los ataques se han llevado a cabo contra embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, provenían de Venezuela. Los ataques se produjeron tras un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe sin precedentes en los últimos tiempos.

En una publicación sobre el primer ataque el mes pasado, Trump afirmó que la embarcación transportaba a miembros de la banda Tren de Aragua.

Agentes de seguridad realizaron labores de inteligencia e identificaron al sospechoso, a quien acusaron de delitos como trata de personas, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

Junto con el líder de la pandilla, otros dos hombres, de 36 y 37 años, fueron arrestados. Las autoridades informaron que se les encontraron más de 100 dosis de drogas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tras las detenciones, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación legal.

El miércoles, cinco presuntos miembros de la pandilla fueron extraditados de Estados Unidos a Chile, incluyendo uno vinculado al asesinato de un exsoldado venezolano el año pasado.