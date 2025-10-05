INAMEH reporta mantos nubosos con lluvias en gran parte del territorio nacional

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén para este domingo mantos nubosos asociados con lluvias y chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Guárico, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, los Andes y Zulia. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado.

La información fue publicada en la cuenta de Instagram del Inameh, donde señalan que en horas de la tarde se espera la formación de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte de Venezuela, con más intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, llanos centrales/occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, se pronostica mantos nubosos acompañados de lluvias dispersas al este de la entidad y zonas montañosas, con incremento de la nubosidad después del mediodía.

La temperatura máxima oscilará en 31°C, mientras que la mínima será de 19°C.