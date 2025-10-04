Google planea despedir a decenas de trabajadores en Sunnyvale, California

Google anunció que planea despedir a docenas de trabajadores en sus oficinas de Sunnyvale, tras las reducciones de empleo en otras grandes empresas tecnológicas.

4 de octubre de 2025.-Google notificó el lunes al Departamento de Desarrollo del Empleo de California que despedirá a 50 trabajadores en Sunnyvale, según un aviso obtenido por Los Tiempos de Los Angeles.

Las empresas tecnológicas están recortando empleos preparándose para una posible recesión, además de anticipar la eficiencia obtenida con la inteligencia artificial, afirmó Rob Enderle, analista principal de Enderle Group, firma de servicios de asesoría con sede en Oregón.

"Nos estamos preparando para una pequeña recesión y las empresas suelen anticiparse a malas noticias como esta para mantener sus finanzas sólidas", afirmó.

En agosto, Salesforce anunció la eliminación de 4000 puestos de soporte gracias a la IA que ayuda a automatizar tareas. Otras empresas tecnológicas, como Intel, Microsoft y Meta, también han reducido personal, a la vez que han invertido más en IA este año.

CNBC informó el miércoles que Google despidió a más de 100 personas en puestos relacionados con el diseño en su división de nube.

En el aviso que Google presentó al estado, los empleos afectados por los recortes incluían puestos en experiencia de usuario, ingenieros de software y gerentes de programas empresariales. Los despidos en la división de nube fueron reportados inicialmente por Business Insider.

"La IA es bastante buena en programación actualmente, y cualquier cosa relacionada con el diseño… siempre que alguien pueda describir lo que quiere, eso aumenta significativamente la productividad del personal de diseño", dijo Enderle. "A menos que se aumente la carga de trabajo de forma igualmente drástica, habrá demasiada gente".

Google, con sede en Mountain View, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.