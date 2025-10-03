Cantante Sean 'Diddy' Combs es condenado a 50 meses de prisión por delitos relacionados con la prostitución

El juez Arun Subramanian pronunció un discurso contundente antes de sentenciar a Sean "Diddy" Combs a cuatro años de prisión y a imponerle una multa de 500.000 dólares.

A continuación, las líneas clave de Subramanian, quien se dirigió directamente a Combs:

3 de octubre de 2025.-Considerando todo el historial de Combs: Subramanian aclaró que la sentencia se debía a los delitos por los que se le condenó (los cargos de la Ley Mann) y no a los cargos de tráfico sexual y crimen organizado de los que fue absuelto. También afirmó que, si bien las drogas podrían estar detrás del comportamiento violento de Combs, "el tribunal debe considerar todo su historial", informó CNN.com.

El éxito y la devoción de Combs a su familia: Subramanian afirmó que ha considerado que Combs es un artista y empresario que se ha forjado su propia vida y que ha "inspirado y elevado a comunidades", y señaló que sus éxitos son aún más impresionantes considerando las dificultades que enfrentó durante su infancia. Sobre los argumentos de la defensa: Subramianian rechazó el intento de la defensa de "caracterizar los "Freak Offs" y las noches de hotel como experiencias íntimas consensuadas o simplemente una "historia de sexo, drogas y rock ‘n’ roll".

Sobre las víctimas: Subramianian afirmó que se debe dictar una sentencia sustancial para transmitir el mensaje de que el abuso a las mujeres conlleva responsabilidades, y añadió que el tribunal "no tiene la certeza" de que Combs no vuelva a cometer estos actos. Combs "causó daños irreparables a dos mujeres", declaró el juez. Subramianian también agradeció a los testigos y a las víctimas por denunciar y contar al mundo lo sucedido.

Otros acontecimientos destacables de la tarde:

Después del almuerzo, un reverendo y el director de un programa de reinserción social presentaron breves declaraciones. La defensa concluyó su declaración, seguida de una breve réplica de la fiscalía, quien señaló que solo uno de los cinco abogados defensores mencionó hoy a las víctimas. A continuación, Combs se dirigió al tribunal, leyendo principalmente fragmentos de la carta que le escribió al juez ayer.