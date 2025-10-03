Mueren dos militares tras precipitarse helicóptero de entrenamiento en Maracay. MinDefensa lo confirmó

Un helicóptero de entrenamiento de la Aviación Militar Bolivariana (AMV), modelo Enstrom 480B, matrícula YV-3549 se precipitó a tierra en Aragua

3 de octubre de 2025.- Un helicóptero modelo Enstrom 480 de entrenamiento militar se precipitó a tierra este día ocasionando la muerte de dos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), según fuentes policiales.



La aeronave de alas rotatorias cayó en el vertedero de basura ubicado en el sector San Vicente, parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot (Maracay), estado Aragua.



Vecinos oyeron la explosión y dieron parte a las autoridades policiales. A los pocos minutos acudieron al sitio funcionarios adscritos a Gestión de Riesgos del estado Aragua para atender el siniestro.



Defensa confirma caída de la aeronave



​El Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladímir Padrino López, emitió un comunicado oficial este 3 de octubre lamentando el trágico accidente aéreo ocurrido en el estado Aragua que cobró la vida de dos efectivos militares.



​El Ministro Padrino López, detalló que el accidente se registró aproximadamente a las 8:35 de la mañana en la parroquia Tacarigua del municipio Girardot, adyacente a la Base Aérea Mariscal Sucre.



​La aeronave involucrada fue un helicóptero modelo Enstrom 480, identificado con las siglas 61647, que se precipitó a tierra mientras realizaba un vuelo de entrenamiento, sin que se reportara previamente alguna falla de emergencia.



​Los dos efectivos militares que perdieron la vida en el siniestro han sido identificados como:​Mayor Noglys García Carolina Rondón, piloto instructora, y el ​Teniente de Coberta Carlos Alfonzo Castillo Sánchez, quien forra alumno.



​El Ministro Padrino López informó que se ha ordenado iniciar las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes. Estas pesquisas tienen como objetivo fundamental determinar las posibles causas que llevaron a este trágico accidente.



​El alto mando militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, extienden sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas de los militares fallecidos.