INAMEH reporta cielo con nubosidad fragmentada se estima en buena parte del territorio nacional

En horas de la mañana se estima cielo con nubosidad fragmentada en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevén algunas zonas acompañadas de lluvias y chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia, reseña un boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que en horas de la tarde y noche habrá un incremento de la cobertura nubosa, pudiéndose registrar precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira a primeras horas de la mañana, se espera nubosidad fragmentada con lloviznas dispersas, al incrementar la cobertura nubosa después del mediodía y la presencia de precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18°C y una máxima de 31°C en la ciudad de Caracas.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.