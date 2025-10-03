Donald Trump dice que Estados Unidos está en “conflicto armado” con cárteles de la droga tras ordenar ataques en el Caribe

WASHINGTON, 3 de octubre de 2025 — El presidente Donald Trump ha declarado a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y afirma que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, según un memorando de la administración Trump obtenido por The Associated Press el jueves, tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe, informó Prensa Asociada.com.

El memorando parece representar una extraordinaria afirmación de las facultades presidenciales en materia de guerra, ya que Trump declara efectivamente que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos constituye un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar, una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.

"El presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", dice el memorando. Trump ordenó al Pentágono "llevar a cabo operaciones contra ellas de conformidad con el derecho de los conflictos armados".

"Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas", dice el memorando.

Además de señalar un posible nuevo momento en la agenda declarada de "Estados Unidos Primero" de Trump, que favorece la no intervención en el extranjero, la declaración plantea duras preguntas sobre hasta qué punto la Casa Blanca pretende utilizar sus poderes de guerra y si el Congreso ejercerá su autoridad para aprobar -o prohibir- tales acciones militares.

"Estados Unidos está dando un paso mucho más drástico, que considero que se aleja muchísimo del derecho internacional y es peligroso", declaró Matthew Waxman, funcionario de seguridad nacional durante la administración de George W. Bush. "Esto significa que Estados Unidos puede atacar a miembros de esos cárteles con fuerza letal. Significa que Estados Unidos puede capturarlos y detenerlos sin juicio".

Declaración tras ataques a embarcaciones en el Caribe

El mes pasado, el ejército estadounidense llevó a cabo tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe, a las que la administración acusó de transportar drogas. Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo en embarcaciones procedentes de Venezuela.

Estos ataques siguieron a un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe sin precedentes en los últimos tiempos. La presencia de la Armada en la región —ocho buques de guerra con más de 5.000 marineros e infantes de marina— se ha mantenido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las operaciones en curso.

El memorando no incluía fecha y hora, pero hace referencia a un ataque estadounidense del 15 de septiembre que "resultó en la destrucción del buque, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales".

"Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el presidente actuó conforme al derecho internacional en materia de conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan introducir veneno mortal en nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de combatir a los cárteles y evitar que estas amenazas a la seguridad nacional sigan asesinando a estadounidenses", declaró la Casa Blanca.

Funcionarios del Pentágono informaron a los senadores sobre los ataques el miércoles, según una persona familiarizada con el asunto, quien no estaba autorizada a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato. El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.