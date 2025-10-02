The New York Times ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro enfrenta cargos criminales en Estados Unidos?

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Maduro, el líder venezolano que enfrenta cargos de narcotráfico, como un "fugitivo de la justicia estadounidense".

2 de octubre de 2025.-Los funcionarios de la administración Trump que buscan destituir a Nicolás Maduro como líder de Venezuela han citado como justificación una acusación federal emitida hace media década en Manhattan.

La acusación, presentada por un gran jurado en marzo de 2020 durante el primer mandato del presidente Trump, imputa a Maduro en una conspiración de narcotráfico y tráfico internacional de cocaína que se prolongó durante décadas, y lo acusa de supervisar un violento cártel de la droga durante su ascenso a la presidencia de la nación sudamericana. Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, pero la decisión de acusar a un supuesto jefe de Estado fue inusual y representa una escalada en los esfuerzos de la administración Trump para presionar a Maduro para que deje el cargo.

Ahora, con los cargos aún pendientes, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ha mencionado repetidamente la acusación de 2020 y ha llamado al Sr. Maduro un "fugitivo de la justicia estadounidense", aparentemente abriendo la puerta aún más a los esfuerzos de Estados Unidos para expulsar al Sr. Maduro y capturarlo como lo haría con cualquier criminal prófugo de la ley.

Venezuela, otrora un rico petroestado, se ha sumido en el caos desde que el socialista Hugo Chávez asumió la presidencia en 1998; Maduro lo sucedió en 2013. Para la administración Trump, el país es de gran interés. Su liderazgo socialista representa un blanco ideológico atractivo, y el país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su industria nacionalizada está moribunda.

Recientemente, el ejército estadounidense lanzó ataques letales contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe que, según la administración, transportaban drogas para bandas venezolanas. Además, el ejército ha estado planeando operaciones contra presuntos narcotraficantes dentro de Venezuela, según informó The New York Times esta semana.

Dado que la administración Trump sostiene que Maduro lidera un cártel, destituirlo del poder podría considerarse parte de una operación antinarcóticos, según el informe del Times. Rubio también describió recientemente a Maduro como el líder de "una organización terrorista y de crimen organizado que se ha apoderado de un país".

Esto es lo que debe saber sobre la acusación:

Maduro está acusado de ser un narcotraficante.

La acusación de 28 páginas afirma que Maduro, ex-conductor de autobús y líder sindical del transporte público, llegó a liderar una organización narcotraficante, el Cártel de Los Soles.

Los expertos afirman que el Cártel de los Soles no es un grupo criminal en el sentido convencional, sino un sistema clientelar en el que las élites militares y políticas se benefician del narcotráfico y otros negocios ilícitos. Su nombre hace referencia a la insignia en forma de sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos, señala la acusación.