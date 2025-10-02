Operación Cumanagoto 200 elimina 14 bases logísticas de narcotráfico en Sucre

Operación Cumanagoto 200 en Sucre

2 de octubre de 2025.- El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental, M/G Juan Sulbarán Quintero, informó que en el estado Sucre fueron destruidas 14 bases logísticas de narcotráfico como parte de las acciones efectuadas por la Operación Cumanagoto 200. Así lo informó durante un pase comunicativo con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.



Tales operativos fueron ejecutados en cooperación con la Fuerza de Tarea Domingo Sifontes, además de 60 unidades de reacción rápida (URRA) mixtas en los 15 municipios de la entidad oriental, divididos en cuatro cuadrantes.



Las acciones conjuntas incluyeron inserción anfibia, reconocimiento y exploración terrestre, aérea y marítima; patrullaje de escoltas; escudriñamiento en profundidad de zonas y áreas; bloqueos de vías de aproximación; puntos de control, además de acciones de saturación.



Adicionalmente, se ejecutó la retención de 12 barcos, incautación de 9 mil litros de combustible, así como 12 armas de fuego. Esta operación es integral para el mantenimiento del orden interno, que representa una acción contundente del Estado venezolano y para enfrentar a los grupos estructurados de delincuencia organizada y los grupos armados generadores de violencia.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)