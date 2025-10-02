189 sismos se han registrado en Venezuela durante la última semana

2 de octubre de 2025.- Un total de 189 sismos se han registrado en la última semana, 67 de ellos en las últimas 24 horas, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello citando a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).



Funvisis detalló a través de sus redes sociales sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, por lo que ha continuado el “enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025, a las 17:50”, reseñó EFE.



La semana pasada el territorio nacional experimentó en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, que dejó afectaciones en decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia, informó en su momento la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

