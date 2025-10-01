Cómo y por qué se rompió ese pacto

Miércoles, 01 de octubre de 2025.- En esta pieza desglosamos, paso a paso, las afirmaciones clave: la supuesta ruptura de acuerdos sobre neutralidad, la negativa a reconocer lo que Rusia define como golpes de Estado, la argumentación legal basada en la Carta de las Naciones Unidas y decisiones judiciales internacionales, y la lectura estratégica sobre la instrumentalización de Ucrania por potencias externas.

Además, evaluamos el impacto militar y humano en frentes como Kursk y Kupiansk, y las implicaciones políticas de maniobras orientadas a sostener la resistencia ucraniana por motivos electorales.

Qué verás en este vídeo: resumen del discurso, citas clave, contexto histórico y jurídico, verificación de hechos relevantes, mapas explicativos de las zonas citadas, y un cierre con las opciones diplomáticas planteadas por Rusia y los escenarios posibles para una negociación realista —partiendo de acuerdos previos como los alcanzados en Estambul.

Nuestras intenciones son crear las condiciones para una solución a largo plazo, sostuvo el presidente Putin.

Al final de su exposición respondió el presidente Putin a una serie de preguntas de los periodistas asistentes.


