Además, evaluamos el impacto militar y humano en frentes como Kursk y Kupiansk, y las implicaciones políticas de maniobras orientadas a sostener la resistencia ucraniana por motivos electorales.
Qué verás en este vídeo: resumen del discurso, citas clave, contexto histórico y jurídico, verificación de hechos relevantes, mapas explicativos de las zonas citadas, y un cierre con las opciones diplomáticas planteadas por Rusia y los escenarios posibles para una negociación realista —partiendo de acuerdos previos como los alcanzados en Estambul.
Nuestras intenciones son crear las condiciones para una solución a largo plazo, sostuvo el presidente Putin.
Al final de su exposición respondió el presidente Putin a una serie de preguntas de los periodistas asistentes.