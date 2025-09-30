Despliegue militar de EEUU en el Caribe ha generado rechazo en el mundo: Juan Carlos Tanus

Juan Carlos Tanus Credito: VTV

30 de septiembre de 2025.- «El despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, frente a Venezuela, ha generado un rechazo por parte de la comunidad latinoamericana, caribeña y de los pueblos del mundo», así lo exaltó el activista por los derechos humanos y los derechos de los migrantes, Juan Carlos Tanus, en su participación en el programa «Al Aire», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).



Tanus destacó que «los Estados Unidos (EE.UU.) en su proceso de decadencia están jugando las últimas cartas y tiran todo al final para ver qué tanto pueden conseguir», pero sus acciones no le han funcionado y ejemplo de esto son las expresiones de los pueblos ante la Organización de las Naciones Unidas, en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, «dejó en evidencia que la presencia de EE.UU. en el Caribe le ha traído más dificultades que logros».



El presidente de la Asociación de Colombianos aseveró que las acciones que realiza el actual gobierno de los EE.UU. en contra de los demás Estados, es para cubrir la «ausencia de una política pública que asiste a más de 25 millones de enfermos productos del consumo de droga, el fracaso de la guerra en contra del narcotráfico, crisis del ejército en su interior frente al uso de psicotrópicos, corrupción, de orden psicológico».



Asimismo, manifestó que lo que le queda al país norteamericano en términos de posición mediática es continuar intentando operaciones psicológicas como estas de manera más seguida porque su única excusa «es seguir con una acción de orden superior al escándalo anterior».

