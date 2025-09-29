(AUDIO) INAMEH reporta lluvias y actividad eléctrica se espera este lunes en varias regiones del país

En Venezuela se prevé desarrollo de nubosidad y precipitaciones de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, reseñó una publicación realizada en el canal de Instagram de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

En el mismo pronóstico que durante las primeras horas del día, se espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país. Sin embargo, se anticipa el desarrollo de núcleos nubosos con precipitaciones al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre y Anzoátegui.

Asimismo, en el este de Miranda, La Guaira, Falcón, Guárico, Apure, Barinas, Los Andes y Zulia

Del mismo modo, en la tarde y la noche estarán marcadas por un aumento significativo de la cobertura nubosa, lo que generará lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica.

Las zonas con mayor probabilidad de afectación incluyen los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente (incluidos Sucre y Monagas), Región Central, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.