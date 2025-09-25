Varios aeropuertos en Dinamarca han sido atacados por aviones no tripulados

Perpetrado por actores profesionales desconocidos, mientras el país considera invocar el Artículo 4 de la OTAN por primera vez en su historia.



25 de septiembre de 2025.- Se especula sobre la posibilidad de que Moscú esté detrás de las incursiones, ya que las autoridades danesas las vinculan con presuntas violaciones recientes del espacio aéreo de la OTAN en Polonia y Rumanía por parte de drones rusos.



El jefe de inteligencia nacional danés, Finn Borch, afirmó que el riesgo de sabotaje ruso en Dinamarca es alto, aunque no acusó directamente a ningún país en específico. "Hemos visto esto en otras partes de Europa, y también debemos esperar verlo en Dinamarca", declaró Borch en una conferencia de prensa el jueves por la noche, según Prensa Asociada.



La embajada de Rusia en Dinamarca negó cualquier implicación y declaró el jueves que rechaza la "absurda especulación".



Europa ya se encuentra en alerta máxima por la serie de violaciones del espacio aéreo por parte de drones y aeronaves del Kremlin. Polonia solicitó consultas con la OTAN en virtud del Artículo 4 después de que drones rusos penetraran su espacio aéreo y el de Rumanía en incidentes separados a principios de este mes.

Estonia también solicitó una reunión después de que aviones de combate rusos MiG-31 entraran en su espacio aéreo sin permiso el viernes. El Artículo 4 exige a los Estados miembros de la OTAN mantener conversaciones cuando "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad" de un miembro se vean amenazadas.



¿Qué ocurrió durante los avistamientos de drones de esta semana en Dinamarca y cuáles son los riesgos potenciales?