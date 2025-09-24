(VIDEO Rusia llegó al Caribe, EEUU será expulsado

Martes, 24 de septiembre de 2025.- Rusia selló una alianza directa en el Caribe para reforzar su presencia en la región. Serguéi Lavrov firmó acuerdos con Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporozhie y Sebastopol.Y esta es la entrada oficial de Vladímir Putin en el Caribe. Sin duda, una bofetada a Donald Trump, que grita sanciones mientras pierde terreno en lo que antes llamaba su “patio trasero”.Firmada en Moscú, alianza estratégica entre Rusia Y Nicaragua, los acuerdos abarcan comercio, inversiones y cooperación económica.Nicaragua ofrece productos agropecuarios de alta calidad, mientras que las regiones rusas ponen sobre la mesa su industria, maquinaria y recursos agrícolas y el intercambio es claro, ambos pueblos ganan.Hay cooperación científica, medica y cuasi-militar, Managua tiene un respaldo político y tecnológico de Moscú la alianza es estratégica porque toca todos los campos de la vida nacional.