Estados Unidos: Beisbol de Grandes Ligas usará algunos árbitros robots en la temporada 2026

NUEVA YORK 23 de septiembre de 2025) — Árbitros robot serán convocados a las Grandes Ligas la próxima temporada. El comité de competencia de las Grandes Ligas, compuesto por 11 miembros, aprobó el martes el uso del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes en las Grandes Ligas en 2026, informó Prensa Asociada.

Los árbitros humanos de home seguirán cantando bolas y strikes, pero los equipos podrán impugnar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extra.

Las impugnaciones deben ser realizadas por un lanzador, receptor o bateador —indicadas mediante un toque en su casco o gorra— y el equipo conserva su impugnación si tiene éxito. Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en las pantallas de video de los jardines.

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Austin Slater, uno de los cuatro jugadores del comité de competencia, dijo que tres votaron a favor tras recibir el apoyo de 22 de los 30 equipos.

Los seis representantes de la gerencia votaron a favor. "Creo que con cualquier tipo de tecnología, no hay una certeza del 100% de la precisión del sistema", dijo Slater.

Creo que lo mismo puede decirse de los árbitros. Así que creo que simplemente se trata de comprender el impacto que tendrá la tecnología y de si estábamos dispuestos a aceptar ese error asociado con el sistema, incluso si el error es minúsculo.