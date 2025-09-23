Mérida: INN entregó una tonelada de nutri fororo para fortalecer alimentación de pacientes del Iahula

‎23 de septiembre de 2025.-El Instituto Autónomo Hospital Hospital Universitario de los Andes (Iahula) recibió este martes una donación de 1000 kilogramos de nutri fororo por parte del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), a través del Instituto Nacional de Nutrición (INN); esta entrega tiene como objetivo principal fortalecer la alimentación de los pacientes hospitalizados, informó Prensa IAHULA.

‎La secretaría para la Transformación Social, ente adscrito a la Gobernación de Mérida, manifestó que la entrega, gestionada por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Arnaldo Sánchez, es parte de los esfuerzos continuos para mejorar la atención en los centros de salud del estado Mérida.

‎La colaboración interinstitucional resalta el compromiso del gobierno en sus distintos niveles, impulsando la Cuarta Transformación de las 7T, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los pacientes.

‎El nutri fororo, un alimento de alto valor nutricional, contribuirá a la recuperación y bienestar de quienes se encuentran ingresados en las instalaciones del hospital.