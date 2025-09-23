Venezuela amanece con cielo despejado en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé en horas de la mañana escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del territorio nacional, sin embargo, se espera áreas nubladas con lluvias al norte de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón, los Andes y Zulia.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Inameh, señaló que durante la tarde y noche se estima un aumento de la cobertura nubosa acompañada de precipitaciones de intensidad variable algunas con actividad eléctrica especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Central, Cojedes, Llanos occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y el resto del país prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Asimismo en la Gran Caracas, prevé nubosidad parcial en horas de la mañana con algunas lluvias al este de la entidad, después del mediodía se estima un desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica.

La temperatura máxima oscilará entre 30°C, mientras que la mínima estará en torno a los 18°C