Botsuana declara día de jubilo tras la histórica victoria en los 4x400 metros masculinos del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio

Convirtiéndose en la primera nación africana en ganar la prueba.

22 de septiembre de 2025.-El presidente Duma Boko elogió la medalla de oro como una "victoria africana histórica" ​​en un discurso en línea, en el que elogió al equipo por su actuación, , informó Basillioh Rukanga para BBC.com.

Anunció el lunes 29 de septiembre como festivo para celebrar el logro, un día antes del Día de la Independencia del país.

El domingo, el equipo de Botsuana, compuesto por Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori y Busang Collen Kebinatshipi, superó a Estados Unidos, ganador de los últimos 10 títulos mundiales, en una carrera bajo la lluvia. Sudáfrica quedó en tercer lugar.

"Me aseguraré de decirles a todos que las joyas naturales de Botsuana no solo están en la tierra, sino que son nuestros atletas campeones del mundo", declaró el presidente desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

Describió el momento como "eléctrico" y agregó que el desempeño de Botswana hablaba de su creciente estatura en el escenario mundial.

La nación sudafricana terminó quinta en el medallero general del campeonato, detrás de Estados Unidos, Kenia, Países Bajos y Canadá, su mejor resultado histórico tras conseguir dos oros, una plata y un bronce.

El año pasado, Botsuana celebró otro hito histórico cuando Tebogo ganó la primera medalla de oro olímpica del país en los 200 metros masculinos en París.

Su triunfo, que también marcó la primera vez que un atleta africano ganaba la prueba, se convirtió en una sensación nacional, con decenas de miles de personas celebrándolo en el Estadio Nacional de la capital, Gaborone, tras su regreso al país.

El gobierno declaró medio día festivo para que los ciudadanos pudieran "hacer una pausa y celebrarlo", en lo que el entonces presidente Mokgweetsi Masisi describió como "una manera única que quedará grabada en los anales de la historia de la República".