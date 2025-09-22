Inces ha procesado más de dos millones de inscripciones en 2025

La institución ofrece 798 formaciones presenciales y un facultad virtual, a través de su aplicación móvil.

22 de septiembre de 2025.-El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) procesó un total de 2.065.733 inscripciones en los 24 estados del país, en áreas formativas como turismo, agricultura, industria, telecomunicaciones y construcción. El proceso de inscripción permanece abierto de forma permanente a través de la aplicación "Inces App", disponible para sistemas Android e iOS, informó Prensa INCES.

La institución dispone actualmente de 798 formaciones bajo la modalidad presencial y cuenta con un campus virtual para la educación a distancia. La oferta académica se basa en una metodología que permite cursar unidades curriculares, que son formaciones cortas e independientes. Además, si el participante realiza el recorrido completo de unidades relacionadas, puede optar a uno de los 180 perfiles ocupacionales, que son formaciones integrales.

El Inces atendió a la mayor parte de la población en sus sedes principales, lo que representó el 59,59% de las personas formadas. Le siguieron en cobertura las comunas con un 15,86% de la atención. La institución también realizó formaciones en entidades de trabajo, en el ámbito militar y en liceos.

La cifra de más de dos millones de inscripciones procesadas benefició a la población venezolana con herramientas para el desarrollo productivo. Esta formación contribuye a ampliar el espectro económico nacional, avanza hacia la soberanía económica y supera el modelo rentista petrolero.