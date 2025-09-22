INAMEH reporta Inicio de semana con precipitaciones débiles en nueve estados del país

Este lunes en horas de la mañana prevalecerá cielo poco nublado y algunas con nubosidad parcial. Sin embargo, se estiman áreas nubladas con precipitaciones débiles en partes de Bolívar, Amazonas, partes de Miranda/Distrito Capital/Aragua y Carabobo, Guárico, Andes y Zulia, reseña el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en hora de la tarde y noche se prevé incremento en la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.