Mérida: Trabajadores avanzan obras de asfaltado en la pista de el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía

20 de septiembre de 2025.-La autoridad del estado Mérida realizó una inspección a los trabajos que se realizan sobre la pista del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo, ubicado en la ciudad de El Vigía, municipio Alberto Adriani, informó Prensa Gobernación de Mérida /Liceidy Rivas.

Por su parte el ingeniero responsable de la obra, Karin López, mencionó que se ha completado la escarificación de 1 500 metros de la pista, de una extensión total planeada de 3,2 km. Asimismo explicó que se aplicarán 10 300 toneladas de asfalto, resaltando que en la primera semana se removieron más de 2 000 metros de asfalto viejo.

El ingeniero explicó que la etapa actual es la escarificación de la pista, y que se están aplicando las mejores prácticas y técnicas para asegurar la durabilidad y seguridad de esta pista.

La obra, que inició esta semana, tiene como objetivo mejorar la conectividad aérea y turística del estado, beneficiando a merideños y visitantes nacionales e internacionales.

Se están realizando actividades aéreas desde el aeropuerto de Santa Bárbara (Zulia) y el aeropuerto La Fría (Táchira). Además explicó que el Ministerio de Transporte ha habilitado traslados regulares Mérida-El Vigía para facilitar la movilidad.

“El Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo será una pieza clave para impulsar el turismo en Mérida”, concluyó el gobernador Sánchez. “Invitamos a todos los viajeros que deseen conocer nuestra hermosa región a seguir visitándonos; estamos trabajando incansablemente para ofrecerles una experiencia segura y cómoda”.