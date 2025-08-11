The New Yorker: La cifra ¿Cuánto se está embolsillando Donald Trump a costilla de la presidencia de los Estados Unidos?

11 de agosto de 2025.-En una conferencia de prensa el 11 de enero de 2017, el presidente electo Donald Trump explicó por primera vez cómo manejaría los numerosos conflictos de intereses que su imperio empresarial planteaba para su nuevo cargo. Su empresa, la Organización Trump, recaudaba dinero de todo el mundo para condominios de lujo, alquileres de hoteles, proyectos de desarrollo y membresías en clubes, y había cerrado acuerdos que ponían su nombre en todo, desde filetes por correo hasta cursos para hacerse rico rápidamente, informó David D. Kirkpatrick- reportero independiente.

¿Podían los ciudadanos confiar en que antepondría el bien común al beneficio personal? ¿Cómo les aseguraría a los estadounidenses que los pagos a su empresa no se convertirían en sobornos? Un periodista le preguntó a Trump si publicaría sus declaraciones de impuestos, como lo habían hecho los presidentes durante décadas. Trump dijo que no, y luego explicó lo libre que se sentía de tales convenciones. Recientemente se enteró de que el presidente, al estar en deuda únicamente con los votantes, no está sujeto a ninguna de las regulaciones que impiden a los funcionarios subordinados realizar negocios privados de forma paralela. Calificó esta laguna como "una cláusula que elimina el conflicto de intereses", como si fuera una ventaja de su contrato de trabajo.

Para ilustrar el flagrante conflicto que la ley le permitía, Trump declaró que, durante la transición, había considerado una oferta de dos mil millones de dólares para "cerrar un trato en Dubái". La oferta provenía de Hussain Sajwani, un magnate inmobiliario emiratí con estrechos vínculos con los gobernantes de su país. Trump enfatizó que "no tenía por qué rechazarla". Sin embargo, la rechazó porque no quería "aprovecharse de algo"; le disgustaba "la imagen que daba". Por lo tanto, continuó, sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric, asumirían la gestión diaria de sus negocios hasta que dejara el cargo.

Trump entonces delegó el control a Sheri Dillon, una de sus abogadas fiscales, quien argumentó que difícilmente se le podía esperar más que la cesión temporal. Trump no "destruiría la empresa que construyó". Desde su participación estelar en el reality show de la NBC "El Aprendiz", la Organización Trump había vendido principalmente el uso de su nombre. La mayor parte de sus ganancias provenían de promotoras que ondeaban la bandera de Trump en edificios que él no construyó ni poseía, o de negocios que usaban su nombre para vender camisetas, colchones o pizza. Si Trump intentaba vender toda su empresa, explicó Dillon, un comprador podría pagar de más para "congraciarse con el presidente" o, lo que es igual de preocupante, podría denigrar el cargo más alto del país al lucrarse groseramente con el nombre del presidente. Trump y su familia, declaró Dillon, jamás harían nada que pudiera "percibirse como una explotación del cargo de la Presidencia".

Esa era una época diferente. El bufete de Dillon dejó de representar a Trump en 2021, después de que la turba que él instigó atacara el Capitolio de Estados Unidos. Y en el segundo mandato de Trump, el presidente y su familia han hecho caso omiso de la promesa de su abogado. Durante el primero, se comprometieron a abstenerse de nuevos acuerdos en el extranjero. Eso se fue al traste. Los Trump ahora están sacando provecho de cinco importantes acuerdos solo en el Golfo Pérsico. Donald Jr., en una visita reciente a Catar, dijo que la moderación de la familia durante el primer gobierno de Trump no había impedido que los críticos de su padre los acusaran constantemente de "especulación". Así que los Trump ya no se encerrarían en "una habitación acolchada proverbial, porque casi no importa: te van a golpear pase lo que pase". (Una portavoz de la Organización Trump me dijo que emplea a una asesora ética externa —actualmente, Karina Lynch, abogada y lobista que anteriormente trabajó en el Senado republicano y representó a Donald Jr.— para "evitar incluso la apariencia de incorrección").

Muchos de los pagos que ahora fluyen hacia Trump, su esposa, sus hijos y sus cónyuges serían inimaginables sin sus presidencias: una inversión de dos mil millones de dólares de un fondo controlado por el príncipe heredero saudí; un jet de lujo del emir de Qatar; ganancias de al menos cinco empresas diferentes que venden criptomonedas; honorarios de un club exclusivo lleno de funcionarios del gabinete y nombrado Poder Ejecutivo. Fred Wertheimer, el decano de los defensores de la reforma ética, me dijo que, "cuando se trata de usar su cargo público para amasar ganancias personales, Trump es un unicornio; nadie más se le acerca". Sin embargo, el público en general se ha encogido de hombros. En un artículo reciente para el Times, Peter Baker, corresponsal de la Casa Blanca, escribió que los Trump "han hecho más para monetizar la presidencia que cualquier otra persona que haya ocupado la Casa Blanca". Pero Baker señaló que el descaro de los "esquemas para ganar dinero" de la familia Trump parece haber hecho que tales transacciones parezcan casi normales.

¿A cuánto asciende todo esto? ¿Cuál es la cifra? En marzo, Forbes, conocida por clasificar la riqueza de los multimillonarios, estimó que el patrimonio neto de Trump se había más que duplicado en el último año, superando los cinco mil millones de dólares. En julio, el Times situó la riqueza de Trump en más de diez mil millones. Sin embargo, ambas estimaciones incluían miles de millones de dólares en ganancias ficticias que casi con seguridad se desintegrarían si Trump se retirara de ciertas inversiones. (¿Qué valor tendría Truth Social sin él?). Estas estimaciones también incluían activos no contaminados por ninguna explotación evidente de la Presidencia, como propiedades que Trump poseía antes de asumir el cargo o cuotas pagadas por clientes de resorts que simplemente quieren jugar al golf o reservar una habitación de hotel.

Aunque la idea de que Trump está ganando sumas colosales con la presidencia se ha vuelto común, nadie pudo decirme cuánto ha ganado. Norm Eisen, abogado especializado en ética gubernamental y un acérrimo crítico de Trump, dijo: "Desconocemos las cifras totales". Robert Weissman, copresidente del grupo de defensa de izquierdas Public Citizen, dijo: "Nunca lo sabremos con certeza". Wertheimer señaló que durante décadas Trump se había jactado constantemente, y con lujo de detalles, de su riqueza. "Ya no habla de ello", dijo Wertheimer. "Podría ser el mayor estafador de la historia de Estados Unidos". Me pareció necesario un recuento más meditado. Decidí intentar calcular cuánto se han embolsado Trump y su familia inmediata durante su tiempo en la Casa Blanca. En términos financieros, la presidencia le llegó a Trump en un momento fortuito. Russ Buettner y Susanne Craig, los reporteros del Times que obtuvieron algunas de las declaraciones de impuestos de Trump, concluyen en su libro, "Lucky Loser", que para 2015 había dilapidado gran parte de la vasta fortuna que le legó su padre, una herencia que hoy vale hasta 500 millones de dólares. Si Trump hubiera invertido ese dinero en la bolsa, podría haber acabado siendo mucho más rico. Su estilo de vida también consumía grandes cantidades de dinero. En 1990, en un acuerdo para evitar la quiebra de la Organización Trump, sus acreedores acordaron que necesitaba cuatrocientos cincuenta mil dólares al mes solo para llegar a fin de mes.

"El Aprendiz", en el que interpretó la versión descomunal de sí mismo que siempre ha intentado proyectar al mundo, en su día cubrió sus pérdidas. En los siete años posteriores a su estreno, en 2004, el programa le pagó 135,2 millones de dólares. Y su efecto glamoroso le permitió ganar dinero sin comprar ni construir nada, simplemente licenciando su nombre y vendiendo patrocinios. Casi todos los proyectos inmobiliarios que anunció durante este período, desde Hawái hasta Israel, fueron acuerdos de licencia. Las licencias y los patrocinios le generaron 103,2 millones de dólares en ganancias sin riesgo. "No quiero decir que fueran ingresos gratis", testificó posteriormente Donald Jr. en un tribunal de Nueva York. Pero sí reconoció que el negocio de licencias de la compañía era "un sistema bastante espectacular".

Sin embargo, ni siquiera las ganancias inesperadas de "El Aprendiz" fueron siempre suficientes para mantener a Trump en números negros. Según los informes anuales que los Trump enviaron a sus prestamistas entre 2011 y 2017, durante esos años Trump ingresó 259 millones de dólares en contratos de televisión y licencias, pero, debido a su hábito de gastar de más en propiedades, aun así reportó un flujo de caja negativo de 46,8 millones de dólares. La disminución de las cifras de audiencia había arruinado a "El Aprendiz" en 2010, y para 2015, su descendiente doblemente efectista, "El Aprendiz de las Celebridades", también estaba en problemas. Los ingresos de Trump por licencias, patrocinios y "El Aprendiz" cayeron a 22 millones de dólares ese año. Buettner y Craig señalan que entre 2014 y 2016 Trump vendió alrededor de 220 millones de dólares en acciones, casi todas sus tenencias de acciones, aparentemente para compensar las pérdidas a medida que esos ingresos disminuían. Luego, el 16 de junio de 2015, Trump lanzó su primera campaña presidencial con un discurso en el que describió a los inmigrantes mexicanos como criminales y "violadores". NBC lo expulsó del aire. Macy's, Serta y Phillips-Van Heusen cancelaron sus contratos de patrocinio.

Tras la victoria electoral de Trump, las demandas interpuestas en contra de su presidencia generaron importantes gastos. Al inicio de su segundo mandato, debía casi quinientos millones de dólares al estado de Nueva York, que lo había demandado por fraude, y más de 88 millones de dólares a E. Jean Carroll, quien lo había demandado por agresión sexual y difamación. (Las apelaciones aún están pendientes). En resumen, Trump se encontraba en una situación difícil al llegar a la Casa Blanca y aún peor al regresar. Tan solo seis meses después, su situación financiera ha mejorado notablemente.

Los críticos de Trump suelen describir su administración como una oligarquía o una cleptocracia, evocando paralelismos con Vladimir Putin. Sin embargo, expertos que investigan la corrupción internacional me dijeron que esto es ir demasiado lejos. Los titanes globales del autocontrato, como Najib Razik, ex primer ministro de Malasia, desvían grandes sumas de las arcas nacionales directamente a sus cuentas bancarias. La fiscalía estadounidense ha acusado a Razik de robar cerca de cuatro mil quinientos millones de dólares, incluyendo la transferencia de unos setecientos millones a sus cuentas personales. Nadie ha acusado creíblemente a Trump de simplemente malversar pagos al IRS. Gary Kalman, director ejecutivo de la oficina estadounidense de Transparencia Internacional, el organismo de control de la corrupción, advirtió contra "inventar cosas solo porque todo es creíble".

Los críticos de la "oligarquía" de Trump invariablemente señalan su relación con Elon Musk. Musk contribuyó con más de 290 millones de dólares para respaldar a Trump y a otros republicanos en 2024. Trump le otorgó entonces un puesto en la Administración con poderes aparentemente extralegales para reorganizar las agencias federales; mientras tanto, las empresas de Musk, Tesla, SpaceX y Starlink, se beneficiaban de contratos o subsidios gubernamentales. En marzo, el presidente protagonizó lo que en realidad era un anuncio de televisión en el jardín de la Casa Blanca. Trump, tras anunciar que compraría un Tesla rojo estacionado allí, declaró: "Es un producto excelente, de lo mejor que se puede conseguir". Todo esto puede resultar indecoroso. Sin embargo, todas las campañas políticas estadounidenses dependen de donaciones privadas. Todos los presidentes modernos han vendido acceso a fondos de campaña a cambio de dinero, y todos han recompensado a los donantes con nombramientos políticos, especialmente embajadas.

Más importante aún, las leyes de financiación de campañas restringen el uso que Trump puede hacer de sus fondos de guerra políticos. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha recaudado la suma récord de seiscientos millones de dólares para su operación política. Puede recurrir a esa reserva para atacar a sus adversarios en el Congreso y destinarla a otras campañas. (Donald Jr. ha contemplado una candidatura presidencial). Sin embargo, el dinero generalmente no alcanza para financiar gastos personales. En el juego de las campañas, Trump juega a un nivel olímpico, pero no ha cambiado las reglas.