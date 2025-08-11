Donald Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

11 de agosto de 2025.-El presidente Donald Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. y el control de la fuerza policial de la ciudad, comprometiéndose a combatir la delincuencia y la falta de vivienda, informó Noticias de Fox.com.

Trump declaró el lunes una "emergencia de seguridad pública", desplegando 800 efectivos de la Guardia Nacional que reforzarán a los cientos de agentes federales desplegados durante el fin de semana.

"Se está convirtiendo en una situación de total anarquía", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, ha rechazado las afirmaciones del presidente sobre la delincuencia, y si bien se registró un repunte en 2023, las estadísticas muestran que ha disminuido desde entonces. La delincuencia violenta en la ciudad también se encuentra en su nivel más bajo en 30 años.

"Anuncio una acción histórica para rescatar a la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores", declaró Trump durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien dirigirá la fuerza policial de la ciudad mientras esté bajo control federal. "Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", dijo.

Trump afirmó que Washington D. C. había sido "tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios", así como por "maníacos drogadictos y personas sin hogar".

Según datos del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad, los homicidios disminuyeron un 32% entre 2023 y 2024, alcanzando su nivel más bajo desde 2019.

Este año se ha producido otra caída sustancial del 12%, según los datos.

La alcaldesa Bowser, demócrata, reconoció que se produjo un aumento "terrible" de la delincuencia en 2023, que reflejó una tendencia nacional, pero rechazó cualquier afirmación sobre una ola de delincuencia en la ciudad.

"No estamos experimentando un aumento repentino de la delincuencia", declaró a MSNBC el domingo. "El presidente está muy al tanto de nuestros esfuerzos".

Al ser preguntada sobre el comentario del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, de que Washington es más violento que Bagdad, Bowser afirmó que "cualquier comparación con un país devastado por la guerra es exagerada y falsa".