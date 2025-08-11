Autoridades pronostican para este lunes precipitaciones en 19 estados del territorio nacional

Este lunes 11 de agosto en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevé zonas con nubosidad y precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Guárico, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Apure, oeste de Barinas, sur de Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia, reseña el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que en horas de la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con lluvias, chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira a primeras horas de la mañana, se espera nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas; al incrementar la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable.

Las temperaturas en Caracas oscilarán la mínima en 18°C en la madrugada y una máxima de 30°C, con vientos de leves a moderados, predominantes del noreste.