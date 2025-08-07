(VIDEO) Rusia causa panico en la OTAN por Pokrovsk

Jueves, 07 de agosto de 2025. NOTICIAS DEL DÍA: Rusia causa pánico en la OTAN por Pokrovsk, Trump avisa a Putin y Europa no se fíaLa Casa Blanca desmiente que la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, sea un hecho confirmado. Un funcionario estadounidense asegura que no se ha fijado ni la fecha ni el lugar del encuentro, y añade que cualquier posible cumbre dependería de una reunión previa entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, algo que el Kremlin no ha aceptado hasta ahora.La OTAN está en alerta: Rusia está a punto de cercar Pokrovsk, la ciudad clave de Donetsk, con las fuerzas ucranianas defendiendo lo que queda de su última línea de defensa. Según el experto Iván Stupak, las tropas rusas están a solo 15 km de tomar la ciudad, lo que cambiaría el curso de la guerra en Ucrania.China acaba de hacer una impactante revelación: por primera vez, ha mostrado el interior de uno de sus submarinos nucleares más secretos, el Tipo 094. En un documental exclusivo de CCTV, se filma con lujo de detalles las cabinas de mando, las salas de misiles y la tecnología que hace de este submarino una amenaza estratégica. Lo más sorprendente: un tripulante asegura estar listo para lanzar misiles nucleares sin dudarlo si se lo ordenan. Este es el primer reconocimiento público de que China ya tiene operativo este submarino de misiles balísticos, marcando un cambio en el equilibrio militar global.