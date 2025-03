EEUU: Donald Trump intensifica reclamo que Canadá sea el estado número 51 y aumenta los aranceles

El presidente estadounidense reiteró el martes sus reclamos sobre el territorio de Canadá al tiempo que aumentó los aranceles, amenazando con poner de rodillas a la economía del país.

11 de marzo de 2025.-Los nuevos ataques del presidente Trump contra Canadá el martes se extendieron más allá de imponer más aranceles al vecino de Estados Unidos y aliado de la OTAN, y expusieron en los términos más claros hasta ahora su visión de anexar Canadá y convertirlo en parte de los Estados Unidos.

Trump ha hecho comentarios repetidos sobre que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos desde que ganó las elecciones en noviembre, y el mes pasado le dijo específicamente al primer ministro saliente del país, Justin Trudeau, que no creía que el tratado fronterizo entre las dos naciones fuera válido, informó The New York Times la semana pasada.

El martes, cuando anunció su intención de duplicar sus aranceles planeados sobre el acero y el aluminio canadienses, Trump detalló públicamente gran parte de su pensamiento. "Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido estado número 51", escribió Trump en las redes sociales.

"Esto haría que todos los aranceles, y todo lo demás, desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarán más seguros, militarmente y en otros aspectos, que nunca antes, ya no habría un problema en la frontera norte".