Banquero Mark Carney fue elegido para liderar el Partido Liberal y Canadá

Credito: Cole Burston para The New York Times

10 de marzo de 2025.-El destacado banquero central e inversor fue elegido en una carrera crucial por el liderazgo en medio de amenazas del presidente Trump. Se espera que convoque rápidamente a elecciones federales, informó Los Tiempos de Nueva York.



En medio de una crisis generacional en la relación de Canadá con Estados Unidos, el Partido Liberal de Canadá eligió el domingo a un tecnócrata no electo con una profunda experiencia en los mercados financieros para reemplazar a Justin Trudeau como líder del partido y primer ministro del país, y para enfrentarse al presidente Trump.



Mark Carney, de 59 años, que dirigió el Banco de Canadá durante la crisis financiera mundial de 2008 y el Banco de Inglaterra durante el Brexit, pero que nunca ha sido elegido para un cargo, ganó una carrera por el liderazgo el domingo contra su amiga y exministra de finanzas, Chrystia Freeland.



Obtuvo un sorprendente 85,9 por ciento de los votos emitidos por los miembros del Partido Liberal. Más de 150.000 personas votaron, según los líderes del partido.



“Estados Unidos no es Canadá. “Canadá nunca, jamás, será parte de Estados Unidos de ninguna manera”, dijo Carney en su discurso de aceptación el domingo por la noche ante una multitud electrizante de fieles del partido, en referencia directa a la constante amenaza de Trump de que quiere convertir a Canadá en el estado número 51. “No pedimos esta pelea, pero los canadienses siempre están listos cuando alguien más se rinde”.



“Por lo tanto, los estadounidenses no deben cometer errores”, agregó Carney. “En el comercio, como en el hockey, Canadá ganará”.

Se espera que preste juramento como primer ministro pronto, a principios de esta semana, lo que pondrá fin oficialmente a la era Trudeau. Su primer y más apremiante desafío será gestionar la amenaza que representa Trump para la economía y la soberanía de Canadá.

Pero, como Carney no ocupa un escaño en el Parlamento, se espera que convoque elecciones federales poco después de ser juramentado como primer ministro. En esas elecciones, se enfrentará a Pierre Poilievre, el líder del Partido Conservador.