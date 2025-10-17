En la OIT hay cuatro quejas activas introducidas por organizaciones sindicales venezolanas

17-10-25.-En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay cuatro quejas activas introducidas por organizaciones sindicales de Venezuela, confirmó este miércoles la profesora Keta Stephany, directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).

«Los temas son los despidos masivos, jubilaciones forzosas de dirigentes sindicales, detenciones arbitrarias y la apropiación de las cotizaciones de la administración pública por parte del Estado», explicó Stephany.

Este mecanismo permite respuestas inmediatas, destacó. Además, es un espacio en el cual el Estado venezolano da respuesta. «Ellos le responden a la OIT», comentó. El Foro de Diálogo Social «es el único espacio donde ha habido reunión formal de las organizaciones sindicales con el gobierno», acotó.

El profesor León Arismendi, abogado defensor de derechos laborales, sostuvo que el rol de la OIT es muy importante para la defensa de los derechos laborales. Consideró que estar presentes en la OIT «es un problema del país», y recordó que todo Estado miembro debe presentar informes sobre los convenios ratificados por el país.

Arismendi resaltó que el Estado venezolano envía las memorias de la gestión que desarrolla en material laboral. «Hay que insistir en esa relación», exhortó. «Son controles absolutamente necesarios» porque garantizan que se cumpla con los compromisos suscritos por los Estados.

Las quejas presentadas en la OIT «son recibidas, se da respuesta a la organización que las introduce y le informa al gobierno, y el gobierno tiene la obligación de contestar; generalmente lo hace en sus términos».