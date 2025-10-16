Sindicato Venezolano de Maestros (Sucre) exige que el bono de guerra sea integrado al salario mínimo antes del aguinaldo

Referencial Credito: Web

16-10-25.-El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Sucre, Gregory Quijano, se pronunció sobre el salario mínimo de los trabajadores públicos y privados en Venezuela.



Quijano exigió al Ejecutivo venezolano incorporar el denominado bono de guerra y el bono alimentación al salario mínimo antes de otorgar el pago de algunos conceptos salariales relacionados con la navidad y fin de año.



“Queremos solicitar el ciudadano presidente – Nicolás Maduro – que, antes de que pague los conceptos de aguinaldos tome en cuenta que debe derogar el memorándum 2792 para poder empoderar el salario de todos los trabajadores”, aseveró.



“Si hay un bono complementario, que el mismo sea realizado con el cada uno de los conceptos, en especial el bono de guerra y alimentación”, exigió.



Y agregó: “Los docentes en Venezuela estamos necesitando un salario digno para poder cumplir con cada una de nuestras responsabilidades”.



El Gobierno de Venezuela mantiene congelado el salario mínimo de los trabajadores en menos de un dólar desde marzo de 2022, es decir, al 2026 han pasado cuatro años sin un ajuste al salario.



Para el momento del anuncio del último aumento del salario mínimo en marzo de 2022 fue de 130 bolívares, el monto era equivalente a 30 dólares estadounidenses, mientras que para este 8 de octubre el valor del dólar oficial es de 188,70 bolívares.



El bono de guerra que otorga el Ejecutivo venezolano a todos los trabajadores del sector publico es de 140 dólares al mes sin incidencia en el aguinaldo, y otros beneficios. El valor del bono de guerra está “anclado” al valor del dólar oficial para el momento de su pago, no obstante, en septiembre, este bono fue de apenas 128 dólares, según denuncia de los trabajadores.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 438 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/sindicalista-exige-que-el-bono-de-guerra-sea-integrado-al-salario-minimo-antes-del-aguinaldo/)