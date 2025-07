(VIDEO) Padrino López rechaza acusaciones de secretario de Estado Marco Rubio contra Maduro

#27Jul #Declaraciones #EleccionesMunicipales2025

28-07-25.-El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó el domingo los señalamientos que realizó el secretario de Estado de EE. UU. (canciller), Marco Rubio, contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de ser líder del denominado Cártel de los Soles.Lo más locuaz que han dicho en las últimas horas es que nuestro comandante en jefe no es presidente: el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, ha dicho que el presidente Nicolás Maduro no es presidente sino el jefe de una banda, específicamente del refrito este del tema del Cártel de los Soles", expresó Padrino a través del canal estatal Venezolana de Televisión.Al respecto, expresó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) al presidente Maduro.Desde aquí nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar de la república le damos todo nuestro respaldo a nuestro presidente constitucional legítimo que ha sabido darle el ejemplo al pueblo de Venezuela", comentó.Rubio publicó en horas de la mañana un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que señaló que "Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el Gobierno legítimo".El funcionario también señaló a Maduro como "el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado del país y está acusado de introducir drogas en EE. UU".Rubio realizó las acusaciones mientras en Venezuela se llevaban a cabo las elecciones municipales para la renovación de los cargos de alcaldes y concejales.De acuerdo con las autoridades, los comicios se llevaron a cabo en "absoluta calma".