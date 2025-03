Jorge Rodríguez denuncia que el Departamento de Estado de EEUU "está bloqueando" los vuelos de repatriación

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

21-03-25.-Venezuela aseguró este jueves que está lista y tiene «absolutamente todo dispuesto» para la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes que están en EE.UU., pero denunció que el Departamento de Estado de ese país está «bloqueando» e «impidiendo» estas operaciones de repatriación.



«Estamos completamente listos, solamente a la espera de que se den las coordinaciones necesarias», declaró hoy el representante del chavismo en las negociaciones con EE.UU., Jorge Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo venezolano-, tras una reunión con familiares de deportados recientemente por Washington a El Salvador.



Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado, ordenó este miércoles incrementar las acciones para garantizar los vuelos de repatriación desde EE.UU. a Venezuela. Previamente, el Departamento de Estado estadounidense advirtió que aplicará «sanciones nuevas, severas y progresivas» a Caracas si no acepta nuevos aviones con sus nacionales deportados.



Rodríguez anunció que la Administración de Maduro está contactando a «los mejores bufetes en materia de migración» en EE.UU. para que representen al país caribeño y a «todos y cada uno de los migrantes venezolanos».



Venezuela busca liberar a sus nacionales en El Salvador

El funcionario venezolano aseguró que ya han «contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan» y «logren la libertad» de las más de 200 personas deportadas el pasado fin de semana a ese país centroamericano, donde denunció que están «secuestrados».



«¿Cómo es posible que (el presidente salvadoreño, Nayib) Bukele acepte y permita y, además, cobre dinero por llevar secuestrados a unos muchachos que no han cometido absolutamente ningún delito ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos de América ni en la República Bolivariana de Venezuela?», expresó.



El también jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dijo encontrarse junto a familiares de algunos de esos migrantes, entre ellos padres que insistieron en que sus hijos son inocentes, tras una reunión con Maduro, quien ha prometido llevar a cabo todas las acciones necesarias para liberar a esas personas.



Venezuela», señaló Rodríguez, quien afirmó que esos más de 200 migrantes se habían registrado «debidamente ante los organismos de migración» estadounidenses y que cumplieron «con los requisitos que les estableció los Estados Unidos de América para vivir allí en distintas ciudades».



Washington deportó a esas personas bajo acusaciones de supuestamente pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, señalada como terrorista por la nación norteamericana.

