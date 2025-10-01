(AUDIO) Ciertos empleos en Venezuela podrían ser reemplazados por el uso de Inteligencia Artificial (IA)

01-10-25.-El industriólogo José Adelino Pinto, líder de la consultora global de recursos humanos Mercer en Venezuela, máster en dirección y gestión de recursos humanos y profesor universitario, advierte que la Inteligencia Artificial -IA- poco a poco estaría desplazando el rol de la secretaria.

Subrayó, en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, que “los cargos cuya función está atada a la atención de la persona, por ejemplo, un odontólogo, un médico, no están siendo sustituidos por la IA”.

Sin embargo, subrayó que los cargos más administrativos, de apoyo, donde se ejecutan tareas más rutinarias, de procesos del día a día “van a tender a desaparecer con la IA, incluso antes de la llegada ya el rol de la secretaria había mermado en las organizaciones”.

Explicó que antes existían organizaciones donde todos los departamentos tenían una secretaria y poco a poco, esos departamentos se fueron achicando “y el rol de la secretaria se fue consolidando en una secretaria que atendía gerencia y varias vicepresidencias hasta migrar a un modelo de oficina de apoyo con un pool de secretarias”.

Apuntó que antes la secretaria o asistente terminaba convirtiéndose en la confidente y ayudaba incluso en tareas que no estaban asociadas a la compañía. “Ayudaba en las gestiones bancarias y ahora haces tu gestión bancaria en tu teléfono y ya no necesitas ir a la agencia bancaria”.

Añadió que hoy día, en el caso venezolano en particular, “el cargo no ha desaparecido para esa función del presidente de la compañía porque algo en que todavía la IA no te puede ayudar es que para que la secretaria o la asistente ejecutiva desaparezca por completo, tenemos que tener secretarias virtuales en todas las empresas, de manera que todas se conecten y todavía no estamos en este nivel”.

