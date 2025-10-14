Argentina: docentes realizan paro nacional contra el ajuste de Milei y marchan al Congreso

Con banderas, pancartas y consignas en defensa de la escuela pública, los manifestantes avanzaron hacia el Congreso argentino

14 de octubre de 2025.- Miles de educadores a lo largo de Argentina están llevando a cabo este martes una jornada nacional de huelga y movilizaciones, en un acto de protesta masivo para defender la educación pública y manifestar su rechazo al ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.



La medida de fuerza, convocada centralmente por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), abarca todos los niveles educativos –primario, secundario y universitario– y tiene su punto culminante en una masiva marcha hacia el Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, la cual dio inicio a las 10:00 horas local.



A la protesta se han plegado importantes gremios del sector universitario, como la Conadu y la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA). Estos reclaman específicamente la aplicación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales, que aún se encuentra pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.



A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, CTERA enumeró sus exigencias centrales: una nueva ley de financiamiento educativo, la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que incluya el pago de todas las sumas que se encuentran adeudadas.



El pliego de reclamos es amplio. Los sindicatos también demandan un aumento sustancial del presupuesto educativo, la asignación de fondos específicos para la infraestructura escolar y mejoras integrales en los salarios y las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector. Asimismo, realizan un llamado a defender los derechos previsionales y el sistema de jubilaciones docentes, los cuales consideran gravemente afectados por las actuales políticas de ajuste económico.



Desde la AGD-UBA emitieron un contundente comunicado explicando los motivos del paro: “paramos con toda la docencia del país para luchar contra los salarios de hambre y en defensa de las jubilaciones”. La agrupación advirtió que, si el Gobierno no aplica la ley de financiamiento universitario una vez que sea promulgada, procederán a realizar un nuevo paro de 24 horas en señal de repudio.



Por otro lado, diversos sectores académicos han alertado sobre los recortes en becas estudiantiles, programas de investigación y fondos de extensión universitaria. Estas medidas son interpretadas por la comunidad educativa como un “ataque sistemático” no solo a la educación pública, sino también al pensamiento crítico que esta fomenta.