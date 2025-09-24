Inestabilidad del terreno dificulta rescate de 23 mineros en Segovia, Colombia

“Seguimos trabajando en terreno hasta lograr su evacuación.”, puntualizó el martes la ANM colombiana.

24 de septiembre de 2025.- Al menos 23 mineros permanecen atrapados en la mina de oro La Reliquia en Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, desde el pasado lunes 22 de septiembre. Los esfuerzos de rescate, que se extienden por más de 20 horas, han sido retrasados debido a la inestabilidad del terreno.



A pesar de la prolongada situación, la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia confirma que se mantiene comunicación permanente con los mineros, quienes se encuentran en buen estado de salud. Los equipos de rescate de Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM están suministrando alimentos, hidratación y aire comprimido a los trabajadores.



El personero de Segovia, Hamlet Patiño, indicó que también se está proporcionando ayuda psicológica a través de un teléfono fijo. En tanto, las mediciones de gases al interior de la mina han arrojado condiciones normales, un factor positivo en el proceso. “Seguimos trabajando en terreno hasta lograr su evacuación.”, puntualizó el martes la ANM colombiana.



La emergencia, causada por una falla geomecánica, fue reportada en la mina operada por la empresa Aris Mining. La ANM había proyectado la evacuación de los trabajadores atrapados para la noche del martes, 23 de septiembre, o la madrugada de este miércoles; sin embargo, las condiciones del lugar han impedido cumplir con ese plazo.



El obstáculo principal es un derrumbe de aproximadamente 15 metros que obstaculiza la salida de los mineros y que los brigadistas están tratando de despejar. El incidente evoca un suceso similar ocurrido el 18 de junio de 2025 en otra mina de Segovia, donde 18 mineros quedaron atrapados por horas antes de ser rescatados sanos y salvos.



La ANM ha destacado sus esfuerzos en capacitación, recientemente, en sus redes sociales señalaron que en 2025 han capacitado a “447 socorredores mineros, entre ellos 47 mujeres que con su valentía abren nuevos espacios y demuestran que el liderazgo en el rescate también tiene rostro femenino“.



En esta misma línea, puntualizaron que “la minería hace parte de nuestra vida cotidiana y del desarrollo del país. En la ANM exaltamos a quienes, con valor y entrega, se preparan para salvar vidas y hacer de esta labor un entorno más seguro“.