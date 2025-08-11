Trump conmina a las personas sin hogar a irse "lejos" de Washington "inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a las personas sin hogar a abandonar Washington "inmediatamente", asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio "lejos" de la capital.El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca"."Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024 Washington tenía más de 5.600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.