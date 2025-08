(VIDEO) “La ciudad está fuera de control”: Trump amenaza con intervenir Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó este martes con «tomar el control» de Washington D.C. si las autoridades locales no toman medidas inmediatas para frenar la violencia callejera en la capital estadounidense.

A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario aseveró que la delincuencia en la capital estadounidense «está totalmente fuera de control. Jóvenes y pandilleros locales, algunos de tan solo 14, 15 y 16 años, atacan, asaltan, mutilan y disparan indiscriminadamente a ciudadanos inocentes, sabiendo que serán liberados casi de inmediato».

Trump atacó a la entidad administrada por la demócrata Muriel Bowser y afirmó que los menores del Distrito de Columbia «no temen a las fuerzas del orden porque saben que nunca les pasa nada». Sin embargo, expresó que castigará a los adolescentes que cometan crímenes, con el objetivo de frenar esta situación.

Asimismo, el presidente de EEUU reiteró la necesidad de acabar con la impunidad de los menores y para ello «es necesario cambiar la ley en Washington D.C.». Según sus palabras, esta acción es necesaria para procesar a los jóvenes como «adultos y encarcelarlos durante un largo periodo, a partir de los 14 años».

«Washington D.C. debe ser un lugar seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, sobre todo, para que el mundo lo vea. Si Washington D.C. no se organiza, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, gobernarla como debe ser y advertir a los criminales que ya no se saldrán con la suya», fueron las palabras de Trump, reseñadas por RT.

El titular de la Casa Blanca añadió que esta reforma legal «quizás» debió hacerse «hace mucho tiempo», lo que a su parecer habría evitado que el joven agredido, «y tantos otros», tuvieran «que sufrir los horrores de los crímenes violentos». «Si esto continúa, ejerceré mis poderes y federalizaré esta ciudad», advirtió.