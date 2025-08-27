Agustín Blanco Muñoz alerta que el país está enfrentando "una inmensa manipulación"

Agustín Blanco Muñoz Credito: C.punto

276-08-25.-El historiador Agustín Blanco Muñoz señala que Venezuela enfrenta «una inmensa manipulación» en estos momentos la que no es exclusiva de uno de los bandos en pugna en el escemario actual. También la tilda de «politiquera» y señala que no tiene precedentes.



En su cuenta de la red social X, el Director del Centro de Estudios de Historia Actual y de la Catedra Pio Tamayo de la Universidad Central de Venezuela, señaló que «hoy nos enfrentamos a esta inmensa manipulación o guerra psico-publicitaria-politiquera de lado y lado, tipo bomba mata gente, sin precedente en este mundo muerto y en este expaís».



Como antecedente es importante señalar que Blanco Muñoz viene sosteniendo «no hay primera ni segunda ni tercera guerra mundial, tenemos un mundo en guerra».



El planteamiento del historiador señala que «hay mundo en guerra, esa es nuestra tesis. Un mundo en guerra que no es originaria nuestra, la hemos recorrido, repito, desde Cervantes».



Ha señalado que Venezuela se inserta dentro de una realidad en la que «no hay guerras largas, este es un proceso único e indivisible, constante y permanente. Hablamos de un mundo en guerra. El mismo petróleo significa guerra. El uranio ya materialmente es guerra. Entonces no hay guerras largas ni cortas, hay una sola guerra que hoy día tienen más de 50 manifestaciones».

La fuente original de este documento es:

contrapunto (https://contrapunto.com/nacional/politica/agustin-blanco-munoz-alerta-que-el-pais-esta-enfrentando-una-inmensa-manipulacion/)