Bolivia: ordenan liberar a la golpista Jeanine Añez

Jeanine Añez ha sido criticada por su fanatismo religioso y su rechazo a las creencias ancestrales de los indígenas Credito: Agencias

Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares contra la expresidenta interina Jeanine Añez y otros doce acusados por la matanza de Senkata de noviembre de 2019 al declarar su «incompetencia» para llevar el caso, y por tal motivo ordenó su puesta en libertad y sacar la causa de la justicia ordinaria.

«Respecto a la situación procesal de los acusados se dispone lo siguiente: se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter real, carácter personal, en consecuencia se dispone expedir el mandamiento de libertad de todas las personas que guardan detención preventiva en los recintos penitenciarios y así como domiciliarios», indicó el juez David Kasa durante una vista judicial.

El magistrado justifica esta resolución después de que un tribunal de la ciudad de El Alto haya declarado su «incompetencia» para tramitar este juicio. «Se estaría dejando pendiente en una situación insegura la situación de los ahora acusados que están con detención preventiva, además de los acusados con detención domiciliaria, siendo que la libertad es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado, así como también por los tratados de Derechos Humanos», explicó.

En audiencia virtual del tribunal de El Alto, presenté esta mañana la excepción en razón de incompetencia en el caso Patraña 3 por el cual me procesan sin competencia porque como expresidente constitucional de Bolivia no tiene autoridad para juzgarme.

No me niego a la justicia.… pic.twitter.com/5fRcEAJ1c7

— Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) August 25, 2025

Además, un tribunal de La Paz anuló el proceso ordinario contra Añez y el resto de detenidos para pedir que en su lugar que la Asamblea Legislativa Plurinacional emprenda un juicio por responsabilidades, sacando así el caso de la justicia. Este cambio es quizás la primera consecuencia judicial tras el resultado de los comicios del 17 de agosto pasado. Así, el candidato que terminó en primer lugar en la primera vuelta, Rodrigo Paz, fue de los primeros en festejar esta decisión.

Además, un tribunal de La Paz anuló el proceso ordinario contra Añez y el resto de detenidos para pedir que en su lugar que la Asamblea Legislativa Plurinacional emprenda un juicio por responsabilidades, sacando así el caso de la justicia. Este cambio es quizás la primera consecuencia judicial por la disolución del MAS y la caída del proyecto del progresismo instaurado desde 2006 y que el golpe que ensalzó a Añez en 2019 apenas había logrado interrumpir. Así, el candidato que terminó en primer lugar en las elecciones presidenciales, Rodrigo Paz, fue de los primeros en festejar esta decisión.

El Tribunal Supremo de Justicia escuchó el mensaje del pueblo boliviano, debemos luchar contra la retardacion de justicia, la detención preventiva tal como pasó con Camacho, Añez, Pumari y otros bolivianos, el escenario político muestra señales de un cambio en la justicia.… pic.twitter.com/WjowgY9IFu

— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) August 24, 2025

Añez esperará a la celebración del juicio fuera de prisión, donde ingresó en 2021 para cumplir una condena de diez años por violar la Constitución cuando se autoproclamó presidenta tras el derrocamiento de Evo Morales. Por el caso Senkata, la exmandataria está acusada por su responsabilidad y la de altos cargos militares en la represión de civiles que salieron a las calles a protestar tras la renuncia forzada de Morales (2006-2019), una actuación que dejó una veintena de muertos y más de 200 heridos en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció como masacres. Alguien que se dio tiempo para festejar fue la lideresa derechista venezolana, María Corina Machado, que también espera apoyo de Estados Unidos para llegar al poder en Caracas y poner fin a la experiencia de Socialismo del Siglo XXI que había inaugurado Hugo Chávez.

La libertad de mis queridos amigos Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de JUSTICIA! Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos.

El testimonio que nos dieron durante su injusta prisión, la firmeza de sus convicciones, su…

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 25, 2025

