(AUDIO) Luis Vicente León: "Es contradictorio aumento de recompensa contra Maduro luego de reunión con Grenell en Miraflores"

El analista Luis Vicente León considera que existe una contradicción en el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, anunciada por EEUU, luego de que el jefe de Estado venezolano, se reuniera este año con el enviado especial del presidente Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell en el Palacio de Miraflores.

En una entrevista, hizo una comparación con diferencias amplias en el caso de Osama Bin Laden, del cual establecieron una recompensa inferior al que se le coloca al líder revolucionario.

«La recompensa por Nicolás Maduro de 50 millones de dólares, una recompensa estrambótica, si consideras que Osama Bin Laden tenía una recompensa de 25 millones. Esto confunde… mucho la interpretación del mercado. Te confunde porque son cosas que parecen contradictorias», destacó.

Indicó que evidentemente se han desarrollado diversas negociaciones entre la administración estadounidense y el Gobierno Bolivariano.

«Yo creo que el gobierno americano necesitará que alguien le diga dónde está Maduro, porque a final de cuentas su propio representante se ha reunido con Maduro para poder resolver, por ejemplo, este tema de la entrega de los presos americanos, los presos políticos, obviamente hay algún tipo de negociación, yo los libero y tú me das esto o lo otro a cambio», subrayó.

Explicó que la liberación de los presos políticos estadounidenses obedece a ese intercambio, en medio del contexto de los 252 venezolanos secuestrados en la mega cárcel Cecot en El Salvador.

«Tienen que ver con muchas cosas, incluyendo en aquel momento el envío de todos los venezolanos que estaban en las cárceles de máxima seguridad en El Salvador, ese convenio lo incluyó. Pero en paralelo ocurre también el tema de la licencia de Chevron, que, bueno, yo no puedo garantizarlo, pero pasando prácticamente en paralelo, es muy probable que todo esto venga empaquetado», acotó Luis Vicente León respecto a la polémica por ataques de EEUU a Nicolás Maduro .