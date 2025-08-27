Venezuela libera a cinco colombianos que estaban retenidos desde el 14 de agosto

27-08-25.-El Gobierno de Venezuela liberó a cinco colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz con la Farc, quienes estaban retenidos desde el 14 de agosto en la frontera común de ambos países, informaron las autoridades de la nación vecina.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) señaló en un comunicado que el Gobierno venezolano «procedió a liberar a los colombianos que se mantenían retenidos en dicho país desde el pasado 14 de agosto».Dicho organismo, que coordina las políticas para la reincorporación a la vida civil de quienes formaron parte de grupos armados ilícitos, «brindó acompañamiento y recibió a los connacionales en el puente Atanasio Girardot».Se trata de Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación, y Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, también excombatientes de las Farc y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior.El quinto excarcelado es Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y quien forma parte del equipo técnico del partido Comunes, creado tras la desmovilización de las Farc.«Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación», señala la información.A estas personas las retuvieron en el puente José Antonio Páez, que conecta a la ciudad colombiana de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, con la localidad venezolana de El Amparo, en Apure.