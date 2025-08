Más de 500 periodistas internacionales condenan apagón informativo en Gaza

5 de agosto de 2025.- Entre los firmantes, provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, Bélgica, Noruega, España, Sudáfrica, Portugal y Turquía, se encuentran destacadas figuras como Christiane Amanpour, Lindsey Hilsum, Mehdi Hassan y el fotógrafo de guerra Don McCullin, así como organizaciones clave como la Asociación de Periodistas Europeos, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.



La petición subraya que la situación actual en Gaza no es solo un apagón humanitario, sino un apagón informativo que socava el derecho del público a la información y la función democrática del periodismo de exigir responsabilidades al poder.



A su vez, a los periodistas extranjeros se les impide la entrada al territorio debido a las restricciones impuestas por Israel, lo que silencia la observación independiente.



Los firmantes reconocen la extraordinaria labor de los periodistas palestinos dentro de Gaza, quienes, a pesar del peligro inimaginable, las pérdidas y ahora la hambruna, continúan documentando la guerra con una valentía y una profesionalidad extraordinarias.



Cabe destacar que muchos de ellos han perdido a familias enteras; algunos ya no pueden operar cámaras ni hablar con claridad debido al agotamiento y el hambre.



La petición aclara que el objetivo de los periodistas internacionales no es reemplazar ni disminuir sus esfuerzos, sino acompañarlos, complementar su trabajo y contribuir a que el mundo reciba un relato más completo e independiente.



Los periodistas advierten que, si este silencio informativo continúa, sentará un precedente peligroso, permitiendo que gobiernos y actores militares, mediante la censura, la obstrucción y la fuerza, puedan bloquear el acceso a la verdad en tiempos de guerra.



Siguiendo esta línea, afirman que esta es 2la estrategia misma del autoritarismo: controlar la narrativa, silenciar las voces independientes y cortar el vínculo entre la realidad y la comprensión pública".



El comunicado enfatiza que "el silencio ya está echando raíces y que cuanto más tiempo permanezca Gaza sellada, más se convertirán en la norma los apagones de prensa globales".



Reafirman que defender el acceso de la prensa en Gaza es defender el ideal democrático de que la verdad no es propiedad de los poderosos, y que la "libertad de prensa no es opcional, ni en Gaza ni en ningún otro lugar".