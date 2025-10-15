Ejecutivo evalúa avances del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025

Este martes, la vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de trabajo estratégica con la Junta Directiva de PDVSA y viceministros Hidrocarburos para evaluar el Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025.



La información la dio a conocer Rodríguez a través de una publicación en su canal de Telegram donde reseñó que el encuentro permitió consolidar el Motor Hidrocarburos y, al mismo tiempo, trazar rutas para avanzar hacia la independencia energética de Venezuela.



En la reunión, los participantes evaluaron de manera detallada los avances del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025. Asimismo, analizaron nuevos esquemas de negocio para PDVSA con inversionistas tanto nacionales como internacionales.



Todas estas iniciativas se enmarcan en una política energética, soberana y transparente. De esta forma, el Gobierno nacional impulsa acciones concretas para fortalecer la industria petrolera, que es clave para el desarrollo económico del país.



La jornada concluyó con el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para alcanzar las metas de producción energética establecidas.

