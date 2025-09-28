Ingresos de Pdvsa repuntan pese a la caída del crudo, según datos del sector

Credito: Archivo

28-09-25.-Las exportaciones petroleras de Venezuela hasta agosto de 2025 marcaron un repunte significativo, según cifras publicadas por Petroguía. A partir de datos del sector petrolero, se reporta que el precio del crudo venezolano en los primeros ocho meses del año estuvo en promedio 10 dólares por debajo del registrado en el mismo lapso de 2024, cuando se ubicó en 59 dólares por barril.



Sin embargo, esa caída no impidió que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) lograra un aumento en su facturación.



Durante el segundo cuatrimestre del año, los envíos promediaron 827.600 barriles diarios, lo que representa un aumento del 17% respecto al volumen exportado hasta agosto del año anterior.



Ingresos acumulados en 2025

Ese mayor flujo de crudo permitió a la estatal acumular ingresos por el orden de 9.770 millones de dólares entre enero y agosto de 2025, una cifra ligeramente superior a la de 2024, cuando se benefició de precios más altos y de un entorno externo más estable gracias a la licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos.



El panorama dio un giro a mediados de 2025, tras la decisión de la administración de Donald Trump de revocar la Licencia General N° 41 que amparaba las operaciones de Chevron en Venezuela.



El permiso fue sustituido por una autorización específica y restringida, lo que complica las posibilidades de Pdvsa para mantener el ritmo de sus exportaciones en los próximos meses.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 463 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/exportaciones-petroleras-venezuela-agosto-2025/)