Regresaron pernoctas para surtir combustible en Ciudad Guayana

24-09-25.-Regresaron las pernoctas en las estaciones de servicio para surtir combustible en Ciudad Guayana, municipio Caroní del estado Bolívar, según un recorrido realizado por Radio Fe y Alegría Noticias durante la mañana de este lunes 22 de septiembre.



Este medio recorrió las estaciones de servicio Centurión y Antonio de Berrío de San Félix. En ellas, usuarios confirmaron que la cola se empezó a formar la madrugada del domingo debido a que los días anteriores algunos tardaron hasta cinco horas para poder abastecerse.



En este sentido, conductores alegan desconocer si hay menos litraje disponible en las estaciones de servicio o alguna irregularidad, pero una tarea que antes se llevaba solo treinta minutos, ahora se toma hasta cuatro horas.



“Estoy aquí desde las 5:00 de la mañana porque necesitamos surtir la gasolina. No se sabe si es que no hay gasolina. Simplemente debo llegar temprano porque hay otras cosas que hacer. Las colas antes llegaban a La Ceiba (estadio La Ceiba). Antes eran 700 carros, ahora son 250, es menor. Pero no se sabe si hay en otros lados cola. Yo tengo que hacer diligencias temprano”, explicó el señor Benjamín Martínez.



Por su parte, Eliecer Rojas, taxista, consideró que el problema de la gasolina en Bolívar solo ha disminuido, pero nunca se ha arreglado por completo, calificándolo como una problemática de años.



“Esto no es hace dos días ni tres días. Es de añales. No nos queda otra que aguantar la cola. Yo me vengo en la noche o las 4:00 de la mañana y aguantar hasta surtir. Hoy llegué de madrugada y son las 8:00 de la mañana y sigo aquí. A mí me afecta porque del transporte es de lo que me mantengo y llevo el sustento a mi casa”, manifestó.



Usuarios en Puerto Ordaz aseguran que está llegando menos combustible

En Puerto Ordaz, específicamente en la estación de servicio ubicada en el Centro Comercial Orinokia, usuarios aseguraron que estaría llegando cantidad de combustible, lo que ha provocado que las personas vuelvan a conformar las colas desde la noche anterior.



“Estoy aquí desde las 7:00 de la mañana. Es incómodo volver a caer en el tema de las colas de la gasolina porque te descuadra tu plan de trabajo en el día. Ya no es ‘voy rápido a la cola, dura media hora…‘ Ahora tienes que venir a las 7:00 para salir como a las 9:00. Pienso que no está llegando suficiente combustible para surtir la demanda de los automóviles. Deberían surtir más a las bombas y extender el horario de trabajo porque a veces trabajan hasta las 12:00 del mediodía”, explicó un conductor, quien aseguró temer que vuelva la problemática de escasez exacerbada en la región.



Para noviembre de 2024, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Gobernación del estado Bolívar, general José Zambrano Mata, aseguró que la entidad recibe 5.000 barriles de combustible de forma diaria. Tras la instalación del nuevo gabinete regional, no ha habido actualizaciones sobre este tema.

